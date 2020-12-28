В Дагестане создан запас лекарств на случай обострения ситуации с коронавирусом

«Наличие фармацефтических средств основная наша с вами задача, прошу не затягивать с закупками и держать вопрос под контролем», подчеркнула и.о. министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

В качестве положительного примера Беляева привела региональных специалистов, которым удалось найти и закупить в кратчайшие сроки лекарства для амбулаторных больных на сумму 117 миллионов рублей.

Также главврачам напомнили о том, что необходимо отправлять пациентов на долечивание в Республиканскую детскую больницу восстановительного лечения. Для этого в данном медицинском учреждении развернуто порядка 70 коек.