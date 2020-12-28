ЗАМАНА - В Дагестане создан запас лекарств на случай обострения ситуации с коронавирусом

В Дагестане создан запас лекарств на случай обострения ситуации с коронавирусом

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28 декабря, 2020. Понедельник 11:07
В Дагестане создан запас лекарств на случай обострения ситуации с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан обсудили вопрос оснащения медикаментозными препаратами больницы, перепрофилированные под зараженных коронавирусом.

В Дагестане создан запас лекарств на случай обострения ситуации с коронавирусом
Общество

«Наличие фармацефтических средств основная наша с вами задача, прошу не затягивать с закупками и держать вопрос под контролем», подчеркнула и.о. министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

В качестве положительного примера Беляева привела региональных специалистов, которым удалось найти и закупить в кратчайшие сроки лекарства для амбулаторных больных на сумму 117 миллионов рублей.
Также главврачам напомнили о том, что необходимо отправлять пациентов на долечивание в Республиканскую детскую больницу восстановительного лечения. Для этого в данном медицинском учреждении развернуто порядка 70 коек.

 

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