В доме-интернате на сегодня более ста детей, он обустроен реабилитационным оборудованием, также спортивным центром, сенсорной комнатой для снятия стрессов и нагрузок, оборудованием и программным обеспечением для учебы.
После театрализованного представления и вручения подарков, Сергей Меликов осмотрел помещения интерната, ознакомился с условиями жизни детей, территорию интерната. По итогу визита было дано распоряжение приобрети приспособленный для маломобильных групп автобус а также электрический генератор.