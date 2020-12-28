ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил дом-интернат "Забота"

Сергей Меликов посетил дом-интернат "Забота"

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28 декабря, 2020. Понедельник 09:14
Сергей Меликов посетил дом-интернат &quot;Забота&quot;

Cергей Меликов в канун нового года посетил дом-интернат для детей с особенностями развития «Забота и поздравил воспитанников и коллектив учреждения с приближающимся праздником.

Сергей Меликов посетил дом-интернат "Забота"
Общество

В доме-интернате на сегодня более ста детей, он обустроен реабилитационным оборудованием, также спортивным центром, сенсорной комнатой для снятия стрессов и нагрузок, оборудованием и программным обеспечением для учебы.

После театрализованного представления и вручения подарков, Сергей Меликов осмотрел помещения интерната, ознакомился с условиями жизни детей, территорию интерната. По итогу визита было дано распоряжение приобрети приспособленный для маломобильных групп автобус а также электрический генератор.

 

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