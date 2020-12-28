Сергей Меликов посетил дом-интернат "Забота"

Cергей Меликов в канун нового года посетил дом-интернат для детей с особенностями развития «Забота и поздравил воспитанников и коллектив учреждения с приближающимся праздником.

В доме-интернате на сегодня более ста детей, он обустроен реабилитационным оборудованием, также спортивным центром, сенсорной комнатой для снятия стрессов и нагрузок, оборудованием и программным обеспечением для учебы.

После театрализованного представления и вручения подарков, Сергей Меликов осмотрел помещения интерната, ознакомился с условиями жизни детей, территорию интерната. По итогу визита было дано распоряжение приобрети приспособленный для маломобильных групп автобус а также электрический генератор.