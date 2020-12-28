ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам

Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам

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28 декабря, 2020. Понедельник 00:32
Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам

В Доме Дружбы прошло праздничное награждение отличившихся в различных сферах деятельности дагестанцев.

Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам
Общество

Ордена, медали и иные госнаграды вручил собравшимся врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов. Наибольшее количество награжденных оказалось среди специалистов в области медицины, за самоотверженный труд в период коронавирусной эпидемии. Сергей Меликов обратился ко всем присутствующим в зале спортсменам, журналистам, деятелям культуры и науки со словами признательности, отметив их труд на благо Дагестана и дагестанцев.

 

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