Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам

Ордена, медали и иные госнаграды вручил собравшимся врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов. Наибольшее количество награжденных оказалось среди специалистов в области медицины, за самоотверженный труд в период коронавирусной эпидемии. Сергей Меликов обратился ко всем присутствующим в зале спортсменам, журналистам, деятелям культуры и науки со словами признательности, отметив их труд на благо Дагестана и дагестанцев.