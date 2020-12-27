ЗАМАНА - В Махачкалинском лицее прошла викторина на знание ПДД

В Махачкалинском лицее прошла викторина на знание ПДД

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27 декабря, 2020. Воскресенье 01:16
В Махачкалинском лицее прошла викторина на знание ПДД

В целях профилактики, предупреждения и пресечения детского дорожно транспортного травматизма в зимний период, а также с целью обеспечения безопасности детей на дорогах в Многопрофильном лицее 9 города Махачкалы в проведена викторина на знание Правил дорожного движения.

В Махачкалинском лицее прошла викторина на знание ПДД
Общество

Приняли участие в викторине учащиеся 6 классов. Викторина проводилась с целью воспитания у детей культуры поведения на дорогах и улицах.

Дети самая уязвимая категория участников дорожного движения. Они самые непредсказуемые участники дорожного движения на проезжей части. И естественно, самыми главными учителями детей правилам дорожного движения должны стать родители. Именно их яркий пример должен стать для детей основным. В период зимних каникул, ежедневно напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения.

 

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