ЗАМАНА - В России орудуют фармакологические мошенники

В России орудуют фармакологические мошенники

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27 декабря, 2020. Воскресенье 00:28
В России орудуют фармакологические мошенники

В Министерство юстиции Российской Федерации из различных субъектов страны поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств.

В России орудуют фармакологические мошенники
Общество

В  заявлениях жители поясняют, что являются пострадавшими по уголовным делам и требуют предоставить бесплатного защитника для представления их интересов в качестве пострадавших в уголовном судопроизводстве (примеры таковых обращений приводятся в приложении).
В качестве приложений к заявлениям жители приобщают копии паспортов, платежных карт, мед справок, кассовых чеков, которые подтверждают факт перевода денег в адрес неведомых лиц через разные платежные системы, также дозволяющие сохранить анонимность получателя.
Информация о вероятных жульнических действиях при обороте фальсифицированных фармацевтических средств была опубликована в 2019 году на интернет площадке Министерства юстиции Рф и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С собственной стороны, Министерство юстиции Рф не один раз обращался по этому вопросу в Министерство внутренних дел, СК России и Генеральную прокуратуру. При этом поток поступающих такого рода обращений не уменьшается а наоборот, наблюдается тенденция к повышению их количества.

 

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взяты из открытых источников
 

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