В России орудуют фармакологические мошенники

В заявлениях жители поясняют, что являются пострадавшими по уголовным делам и требуют предоставить бесплатного защитника для представления их интересов в качестве пострадавших в уголовном судопроизводстве (примеры таковых обращений приводятся в приложении).

В качестве приложений к заявлениям жители приобщают копии паспортов, платежных карт, мед справок, кассовых чеков, которые подтверждают факт перевода денег в адрес неведомых лиц через разные платежные системы, также дозволяющие сохранить анонимность получателя.

Информация о вероятных жульнических действиях при обороте фальсифицированных фармацевтических средств была опубликована в 2019 году на интернет площадке Министерства юстиции Рф и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С собственной стороны, Министерство юстиции Рф не один раз обращался по этому вопросу в Министерство внутренних дел, СК России и Генеральную прокуратуру. При этом поток поступающих такого рода обращений не уменьшается а наоборот, наблюдается тенденция к повышению их количества.