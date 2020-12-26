В Цунтинском районе лавиноопасно

МЧС России по Республике Дагестан просит жителей воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки 26 и 27 декабря.

В сложившихся условиях организован контроль снежного покрова, возводятся защитные сооружения и спасательные средства, сообщает РИА «Дагестан». Если сход лавины вас все же не миновал, постарайтесь укрыться за горой, стволом дерева, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежку. При сносе лавиной делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности. Пробирайтесь ввысь, перемещая снег под ногами и утаптывая его», напоминает МЧС по РД.