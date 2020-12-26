Роспотребнадзор проводит проверку в торговом доме «Киргу»

Вчера, 25 декабря с 21:00 до 03:00 в торговом доме «Киргу»прошла закрытая ночная акция распродажи, повлекшая за собой масштабное скопление людей, об этом говорят видеозаписи размещенные в соцсети Инстаграмм.

На данных материалах зафиксировано что организацией «Киргу» не были предпринятые нужные меры по выполнению условий законодательства в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия покупателей во время распространения вируса Covid-19.

Покупателями не соблюдалось соц расстояние в 1,5 метра, также зафиксировано полное пренебрежение со стороны присутствующих мерами персональной защиты, большая часть покупателей находились без масок.

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов дал поручение провести проверку торгового дома «Киргу», -информирует пресс-центр Руководителя Республики Дагестан.

«Торговый центр сделал огромные скидки и народ туда понесся, в масках, без масок. На это страшно смотреть. Мы устроим нарушителям свою «Чёрную пятницу», по всей строгости закона. Они зарабатывают на жизнях людей», сообщил Меликов.

В процессе проверочных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по региону будет дана оценка действиям организации и руководящих лиц ООО «Киргу», чьи деяния привели к данным событиям во время трудной эпидемиологической обстановки.