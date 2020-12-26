ЗАМАНА - В Дагестане работают елочные базары

В Дагестане работают елочные базары

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26 декабря, 2020. Суббота 12:54
В Дагестане работают елочные базары

В Республике Дагестан работают елочные рынки, где горожане могут приобрести знак Нового года.

В Дагестане работают елочные базары
Общество

Типичные «ярмарки деревьев» размещены на центральных улицах города. Как и в предшествующие года, самые большие торговые точки на улицах Ярагского, Шамиля, Гамидова, Гамзатова, Акушинского, Исмаилова (Энгельса) и Агасиева. Полное количество ёлочных базаров по городу 13.

Как сообщил руководитель отдела Управления торговли, предпринимательства и рекламы Бабат Бабатов, ко всем точкам по продаже хвойных деревьев предъявляется ряд правил, в том числе, они должны быть оформлены в едином стиле и иметь весь нужный пакет документов, который подтверждает законность и разрешение на реализацию деревьев.

Напомним, все елки в республику привезены из других регионов страны. За вырубку и заготовку сосен и елей на территории республики Дагестан нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

 

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