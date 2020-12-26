Участие в обсуждении плана мероприятий по тиражированию проекта организации общедоступных точек просвещения, доступа к удаленному банковскому обслуживанию в сельских поселениях приняли первый замминистра экономики и и территориального развития Республики Дагестан Светлана Абдулкадырова, представители Министерства финансов РД, высших учебных заведений, главы городских образований республики.
В приветственном слове к участникам, управляющий Отделением-Нацбанка по Дагестану Мурад Идрисов подчеркнул, что в регионе существует ряд нерешенных вопросов финансовой доступности, которые связаны с особенностями республики, в том числе её географическими и демографическими свойствами. Подробнее о ходе заседания можно прочитать тут
Жители отдаленных уголков Дагестана повысят финансовую грамотность
- Автор Хадижат
- 26 декабря, 2020. Суббота 11:20
Дагестанцы, которые проживают в самых отдаленных уголках республики, получат базисные познания о денежных продуктах и услугах. Это стало понятно в процессе заседания, проходившего в режиме видеоконференцсвязи в Махачкале.
Участие в обсуждении плана мероприятий по тиражированию проекта организации общедоступных точек просвещения, доступа к удаленному банковскому обслуживанию в сельских поселениях приняли первый замминистра экономики и и территориального развития Республики Дагестан Светлана Абдулкадырова, представители Министерства финансов РД, высших учебных заведений, главы городских образований республики.
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