Жители отдаленных уголков Дагестана повысят финансовую грамотность

Дагестанцы, которые проживают в самых отдаленных уголках республики, получат базисные познания о денежных продуктах и услугах. Это стало понятно в процессе заседания, проходившего в режиме видеоконференцсвязи в Махачкале.

Участие в обсуждении плана мероприятий по тиражированию проекта организации общедоступных точек просвещения, доступа к удаленному банковскому обслуживанию в сельских поселениях приняли первый замминистра экономики и и территориального развития Республики Дагестан Светлана Абдулкадырова, представители Министерства финансов РД, высших учебных заведений, главы городских образований республики.



В приветственном слове к участникам, управляющий Отделением-Нацбанка по Дагестану Мурад Идрисов подчеркнул, что в регионе существует ряд нерешенных вопросов финансовой доступности, которые связаны с особенностями республики, в том числе её географическими и демографическими свойствами. Подробнее о ходе заседания можно прочитать тут