Ученые из Новосибирска выводят идеальную для Сибири породу коров

Они легче переносят морозы, а вот молока и мяса дают меньше чем европейские родственницы, докладывают «Новосибирские новости». Если ученым получится найти ген, отвечающий за их стойкость к холодам, то они смогут сделать безупречную для Сибири породу. С этой целью необходимо с помощью генного редактирования «обучить» теплолюбивых скотин не зябнуть.