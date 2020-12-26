ЗАМАНА - Ученые из Новосибирска выводят идеальную для Сибири породу коров

Ученые из Новосибирска выводят идеальную для Сибири породу коров

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26 декабря, 2020. Суббота 10:28
Ученые из Новосибирска выводят идеальную для Сибири породу коров

Уже изучены 100 000 мутаций в генах якутских и алтайских видов животного.

Ученые из Новосибирска выводят идеальную для Сибири породу коров
Общество

Они легче переносят морозы, а вот молока и мяса дают меньше чем европейские родственницы, докладывают «Новосибирские новости». Если ученым получится найти ген, отвечающий за их стойкость к холодам, то они смогут сделать безупречную для Сибири породу. С этой целью необходимо с помощью генного редактирования «обучить» теплолюбивых скотин не зябнуть.

 

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