В Дагестане хозяина свадьбы оштрафовали на 300 тысяч рублей

Представители администрации Махачкалы, МВД и Минпромторга сегодня неожиданно появились в банкетном зал «Европа» в разгар свадьбы.

Теперь организаторам торжества грозит штраф до 300 тысяч рублей. Напомним, в республике действует запрет на проведение массовых торжеств в с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Подробнее о последнем заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией можно прочитать тут