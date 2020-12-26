ЗАМАНА - В Дагестане хозяина свадьбы оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Дагестане хозяина свадьбы оштрафовали на 300 тысяч рублей

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26 декабря, 2020. Суббота 09:41
В Дагестане хозяина свадьбы оштрафовали на 300 тысяч рублей

Представители администрации Махачкалы, МВД и Минпромторга сегодня неожиданно появились в банкетном зал «Европа» в разгар свадьбы.

В Дагестане хозяина свадьбы оштрафовали на 300 тысяч рублей
Общество

Теперь организаторам торжества грозит штраф до 300 тысяч рублей. Напомним, в республике действует запрет на проведение массовых торжеств в с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Подробнее о последнем заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией можно прочитать тут

 

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