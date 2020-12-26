Строительство частного космодрома на территории Дагестана не подтвердилось

Агентство по предпринимательству и инвестициям РД заявило, что распространяющаяся в СМИ информация о строительстве космодрома не подтверждена.

Агентство подчеркнуло, что на данный момент целесообразность реализации проекта на территории республики не подтверждена. Не проводились экологические и технические анализы и экспертизы, не исследованы другие потенциальные опасности. Агентство принесло извинения в связи с появившимися непдопониманием на странице в Instagram.

Уточним, ранее СМИ сообщил том, что компания Success Rockets и "Корпорация развития Дагестана" договорились о строительстве частного космодрома под названием «Европа» в северной части Дагестана.