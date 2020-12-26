ЗАМАНА - Строительство частного космодрома на территории Дагестана не подтвердилось

Строительство частного космодрома на территории Дагестана не подтвердилось

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26 декабря, 2020. Суббота 10:00
Строительство частного космодрома на территории Дагестана не подтвердилось

Агентство по предпринимательству и инвестициям РД заявило, что распространяющаяся в СМИ информация о строительстве космодрома не  подтверждена.

Строительство частного космодрома на территории Дагестана не подтвердилось
Общество

Агентство подчеркнуло, что на данный момент целесообразность реализации проекта на территории республики не подтверждена. Не проводились экологические и технические анализы и экспертизы, не исследованы другие потенциальные опасности. Агентство принесло извинения в связи с появившимися непдопониманием на странице в Instagram. 

 
Уточним, ранее СМИ сообщил том, что  компания Success Rockets и "Корпорация развития Дагестана" договорились о строительстве частного космодрома под названием «Европа» в северной части Дагестана.

 

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