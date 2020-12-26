Как рассказывает «Российская газета», прежде всего вакцину получат врачи, офицеры управления штаба Каспийской флотилии, также личный состав, выполняющий служебные задачи на боевом дежурстве. Окончить прививочную кампанию военных первым элементом вакцины "Спутник V" запланировано 30 декабря 2020 года. Получение флотилией 2-ой партии вакцины от вируса Covid-19 намечено через 21 день.
На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19
- Автор Хадижат
- 26 декабря, 2020. Суббота 09:11
В Республике Дагестан началась вакцинация от Covid-19 матросов и офицеров Каспийской флотилии.
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