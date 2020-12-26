ЗАМАНА - На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

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26 декабря, 2020. Суббота 09:11
На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

В Республике Дагестан началась вакцинация от Covid-19 матросов и офицеров Каспийской флотилии.

На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19
Общество

Как рассказывает «Российская газета», прежде всего вакцину получат врачи, офицеры управления штаба Каспийской флотилии, также личный состав, выполняющий служебные задачи на боевом дежурстве. Окончить прививочную кампанию военных первым элементом вакцины "Спутник V" запланировано 30 декабря 2020 года. Получение флотилией 2-ой партии вакцины от вируса Covid-19 намечено через 21 день.

 

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