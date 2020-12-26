Сулейман Керимов возглавил список разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров

1-ое место занял член сената Сулейман Керимов, разбогатевший за год на 11,5 млрд долларов, в главном за счет роста глобальных цен на золото. Сейчас состояние Керимова и его семьи оценивается в 20,91 млрд долларов.

На 2-й строчке один из собственников НЛМК Владимир Лисин. За год его состояние подросло на 5,4 млрд долларов до 26,19 млрд долларов за счет повышения цен на сталь.

Третье место досталось партнеру USM Holdings Алишеру Усманову. За год он стал богаче на 3,6 млрд долларов, и на данный момент его состояние оценивается в 16,18 млрд долларов. «Как и иным участникам нашего перечня, Алишеру Усманову посодействовал подъем металлургической сферы», сообщает Форбс.