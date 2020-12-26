ЗАМАНА - МИД России вручил благодарственные письма дагестанским врачам

МИД России вручил благодарственные письма дагестанским врачам

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26 декабря, 2020. Суббота 01:17
МИД России вручил благодарственные письма дагестанским врачам

Представитель Министерства иностранных дел Рф в Махачкале Амирхан Магомеддадаев встретился с персонам Первой городской больницы Махачкалы.

МИД России вручил благодарственные письма дагестанским врачам
Общество

Целью данной встречи стали благодарственные письма в адрес врачей, ставших настоящими героями современности. За большой вклад в борьбу с Covid-19 были отмечены руководитель больницы Гаджимурад Маллаев, врачи Мадина Гираева, Раисат Гасанова, Элина Агабекова, Саида Гаджиева, Патимат Патахова, Айгюль Нурова, Марина Яралиева.

Представитель МИД России выразил благодарность всему коллективу больницы за важную работу, высочайший профессионализм, честный труд, внимательное отношение к пациентам и преданность собственному делу.

 

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