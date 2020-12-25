В Дагестане 2021 год объявлен Годом столетия образования ДАССР

Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов подписал Указ об объявлении в республике 2021 года Годом столетия со образования ДАССР.

Соответственный документ размещен на официальном сайте Руководителя республики. «В ознаменование 100-летия с образования ДАССР, с целью сохранения исторической памяти и патриотического воспитания юного поколения, объявить в республике 2021 год Годом столетия со дня образования ДАССР» сообщается в документе. На правительство республики возложена ответственность по организации и проведению Года столетия образования ДАССР.

Подчеркнём, что 28 октября Сергей Меликов подписал Указ о праздновании столетия бразования ДАССР, кабинету министров республики было доверено сформировать организационный комитет по работе над данным мероприятием.