В Махачкале пройдет предновогодняя сельхоз ярмарка

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в столице Дагестана 26 и 27 декабря, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Приобрести домашние продукты на 10-15% ниже рыночных можно будет на улице Пушкина (от пересечения улицы Ярагского до улицы Леваневского). Свою продукцию на ярмарке представят сельхозтоваропроизводители районов республики. Фермерские товары можно будет приобрести без посредников с раннего утра и до вечера.

Для жителей города ярмарка станет прекрасной возможностью приобрести продукты питания для новогоднего стола по доступным ценам.

Глава города и министры обратились к участникам ярмарки с призывом не повышать цены сельхозпредприятия субсидируются, а участие в ярмарке бесплатное.