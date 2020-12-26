ЗАМАНА - В Махачкале пройдет предновогодняя сельхоз ярмарка

В Махачкале пройдет предновогодняя сельхоз ярмарка

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26 декабря, 2020. Суббота 00:16
В Махачкале пройдет предновогодняя сельхоз ярмарка

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в столице Дагестана 26 и 27 декабря, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

В Махачкале пройдет предновогодняя сельхоз ярмарка
Общество

Приобрести домашние продукты на 10-15% ниже рыночных можно будет на улице Пушкина (от пересечения улицы Ярагского до улицы Леваневского). Свою продукцию на ярмарке представят сельхозтоваропроизводители районов республики. Фермерские товары можно будет приобрести без посредников с раннего утра и до вечера.

Для жителей города ярмарка станет прекрасной возможностью приобрести продукты питания для новогоднего стола по доступным ценам.

Глава города и министры обратились к участникам ярмарки с призывом не повышать цены сельхозпредприятия субсидируются, а участие в ярмарке бесплатное.

 

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