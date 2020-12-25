Сергей Меликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых

Сергей Меликов выразил слова сочувствия родителям погибших: "Нас сегодня можно объединить одно я тоже знаю по себе, что такое терять детей. Сегодня я осознаю, что ваше горе в определенной степени стало горем всех дагестанцев, переживающих за эту ситуацию и вашу судьбу", - подчеркнул Глава Дагестана.

Со своей стороны, Хизри Абкаров обещал оказать всякую поддержку фонду, открытие которого планируют супруги Гасангусейновы. Известно, что работа фонда будет вестись с родителями, пережившими смерть своих детей.

Муртазали Гасангусейнов выразил благодарность Сергею Меликову за эту встречу, внимание и помощь: «Мы очень благодарны, Сергей Алимович, вам. Единственный человек, который нас принял в этом здании это вы. Мы очень благодарны за теплый прием и просим, чтобы вы весной приехали к нам. Я разбил сад там, где дети погибли. Если вы сможете приехать и по одному дереву там посадить это вообще было бы для нас хорошо».

Руководитель Дагестана дал обещание посетить село Гоор-Хиндах весной текущего года.