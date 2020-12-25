В Ногайском районе Дагестана открыли новую современную школу

На торжественное открытие приехали глава Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству НС РД Мурад Мамаев и депутат НС РД Мурзадин Авезов, глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков, его заместители, главы ряда компаний, также жители села и учащиеся школы.

Открывая мероприятие, Мухтарбий Аджеков сообщил что особенно рад сегодня встречать школьников, учителей и жителей села на пороге школы, открытия которой они ждали более десяти лет. В своем выступлении он отметил, что школа сегодня отвечает всем требованиям современного учреждения. Оборудованы классы, кабинеты, хороший спортзал с раздевалкой и душевой, пищеблок, и врачебный кабинет.

Глава района пожелал школьникам хорошей учебы и выразил уверенность, что в этих стенах они получат достойное образование. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой