ЗАМАНА - В Ногайском районе Дагестана открыли новую современную школу

В Ногайском районе Дагестана открыли новую современную школу

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25 декабря, 2020. Пятница 14:55
В Ногайском районе Дагестана открыли новую современную школу

В селе Орта-Тюбе Ногайского района Республики Дагестан открылась новая современная школа, соощает пресс-центр администрации Ногайского района.

В Ногайском районе Дагестана открыли новую современную школу
Общество

На торжественное открытие приехали глава Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству НС РД Мурад Мамаев и депутат НС РД Мурзадин Авезов, глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков, его заместители, главы ряда компаний, также жители села и учащиеся школы.

Открывая мероприятие, Мухтарбий Аджеков сообщил что особенно рад сегодня встречать школьников, учителей и жителей села на пороге школы, открытия которой они ждали более десяти лет. В своем выступлении он отметил, что школа сегодня отвечает всем требованиям современного учреждения. Оборудованы классы, кабинеты, хороший спортзал с раздевалкой и душевой, пищеблок, и врачебный кабинет.

Глава района пожелал школьникам хорошей учебы и выразил уверенность, что в этих стенах они получат достойное образование. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой

 

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