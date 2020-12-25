Ежедневные сводки, данные по заболеваемости и смертности, лишний раз свидетельствуют о том, что борьба с вирусом еще не закончена. Коронавирус в той или иной степени коснулся каждого. Журналисты надеются, что данной акцией солидарности им удастся обратить внимание читателей на необходимость внимательного отношения к своему здоровью.
Каждый должен сделать выбор: тщательно выполнять все меры предосторожности, вакцинироваться и встретить Новый год дома с семьей у экрана телевизора или с врачами под аппаратом ИВЛ.
Государственные печатные издания Республики Дагестан вышли с одинаковой первой полосой
- Автор Хадижат
- 25 декабря, 2020. Пятница 11:47
Обложки газет оповещают читателей о начале вакцинации от коронавируса в Дагестане.
Ежедневные сводки, данные по заболеваемости и смертности, лишний раз свидетельствуют о том, что борьба с вирусом еще не закончена. Коронавирус в той или иной степени коснулся каждого. Журналисты надеются, что данной акцией солидарности им удастся обратить внимание читателей на необходимость внимательного отношения к своему здоровью.
Последнее от Хадижат
- В Дагестане в 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум
- Дагестанская газета «Замана» заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Золотой Фонд прессы - 2021»
- В Дагестане восстановлено энергоснабжение
- Мобильные телефоны перебросили в исправительную колонию в Дагестане с помощью арбалетных стрел
- Житель Дагестана задержан за незаконное хранение огнемета