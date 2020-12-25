Государственные печатные издания Республики Дагестан вышли с одинаковой первой полосой

Ежедневные сводки, данные по заболеваемости и смертности, лишний раз свидетельствуют о том, что борьба с вирусом еще не закончена. Коронавирус в той или иной степени коснулся каждого. Журналисты надеются, что данной акцией солидарности им удастся обратить внимание читателей на необходимость внимательного отношения к своему здоровью.

Каждый должен сделать выбор: тщательно выполнять все меры предосторожности, вакцинироваться и встретить Новый год дома с семьей у экрана телевизора или с врачами под аппаратом ИВЛ.