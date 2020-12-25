Дагестанская газета «Замана» заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Золотой Фонд прессы - 2021»

Критериями оценки СМИ, номинированных на награду была актуальность, объективность, информативность и качество представленных в издании публикаций.

Конкурс «Золотой фонд прессы» подтверждает, что региональные СМИ продолжают оставаться востребованными своей аудиторией, держать высокую профессиональную планку, быть информационно мобильными и пропагандировать высокие нравственные принципы.

Награда за первое место, помимо республиканского общественного-политического еженедельника на даргинском языке «Замана», присуждена 37 изданиям из различных регионов России.

Награды Второй степени были удостоены 60 средств массовой информации и знак отличия Третьей степени получили еще 18 изданий.

Стоит добавить, что организаторами мероприятия выступают редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

«Замана» была отмечена экспертами как качественное издание, наладившее коммуникацию и стремящееся быть полезным и востребованным для своего читателя.