ЗАМАНА - Дагестанская газета «Замана» заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Золотой Фонд прессы - 2021» 

Дагестанская газета «Замана» заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Золотой Фонд прессы - 2021» 

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25 декабря, 2020. Пятница 11:34
Дагестанская газета «Замана» заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Золотой Фонд прессы - 2021» 

Победы республиканский еженедельник был удостоен в результате полноценной экспертизы издания. 

Дагестанская газета «Замана» заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Золотой Фонд прессы - 2021» 
Общество

Критериями оценки СМИ, номинированных на награду  была актуальность, объективность, информативность и качество представленных в издании публикаций.

Конкурс «Золотой фонд прессы» подтверждает, что региональные СМИ продолжают оставаться востребованными своей аудиторией, держать высокую профессиональную планку, быть информационно мобильными и пропагандировать высокие нравственные принципы.

Награда за первое место, помимо республиканского общественного-политического еженедельника на даргинском языке «Замана», присуждена 37 изданиям из различных регионов России.

Награды Второй степени были удостоены 60  средств массовой информации и знак отличия Третьей степени получили еще 18 изданий.

Стоит добавить, что организаторами мероприятия выступают редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

«Замана» была отмечена экспертами как качественное издание, наладившее коммуникацию и стремящееся быть полезным и востребованным для своего читателя.

«Для нас эта награда говорит о том, что мы выбрали правильный вектор развития и не стоим на месте. В будущем году, мы продолжим рассказывать на страницах газеты о жизни земляков, о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться и конечно, освещать еженедельные события в области спорта, здравоохранения, экономики, социальной жизни региона», - отметил главный редактор издания Арсен Юсупов.

 

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О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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