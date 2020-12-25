ЗАМАНА - Роскосмос подал в суд на производителя ракет "Союз"

Роскосмос подал в суд на производителя ракет "Союз"

Автор
25 декабря, 2020. Пятница 16:07
Роскосмос подал в суд на производителя ракет &quot;Союз&quot;

Отмечается, что заявление поступило в суд 24 декабря.

Роскосмос подал в суд на производителя ракет "Союз"
Общество

Основания исковых критериев в судебных материалах не указаны. Размер заявления к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" 4,7 миллиардов рублей. Сначала декабря говорилось, что «Роскосмос» обнаружил дефектные детали для ракет «Союз-2». Неисправной оказалась целая партия клапанов для движков первых ступеней ракет. По итогам проверочных мероприятий были установлены номер партии, смена и мастер, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top