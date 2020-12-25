Роскосмос подал в суд на производителя ракет "Союз"

Основания исковых критериев в судебных материалах не указаны. Размер заявления к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" 4,7 миллиардов рублей. Сначала декабря говорилось, что «Роскосмос» обнаружил дефектные детали для ракет «Союз-2». Неисправной оказалась целая партия клапанов для движков первых ступеней ракет. По итогам проверочных мероприятий были установлены номер партии, смена и мастер, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году.