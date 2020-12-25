Основания исковых критериев в судебных материалах не указаны. Размер заявления к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" 4,7 миллиардов рублей. Сначала декабря говорилось, что «Роскосмос» обнаружил дефектные детали для ракет «Союз-2». Неисправной оказалась целая партия клапанов для движков первых ступеней ракет. По итогам проверочных мероприятий были установлены номер партии, смена и мастер, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году.
Роскосмос подал в суд на производителя ракет "Союз"
- Автор Хадижат
- 25 декабря, 2020. Пятница 16:07
Отмечается, что заявление поступило в суд 24 декабря.
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