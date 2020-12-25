ЗАМАНА - Сергей Меликов провел последнее в текущем году совещание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов провел последнее в текущем году совещание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

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25 декабря, 2020. Пятница 14:00
Сергей Меликов провел последнее в текущем году совещание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов провел последнее в текущем году совещание Оперштаба по противодействию распространению нового вируса Covid-19 на территории региона.

Сергей Меликов провел последнее в текущем году совещание Оперштаба по борьбе с коронавирусом
Общество

Глава региона обсудил с представителями органов власти  предстоящие новогодние выходные. 

Сергей Меликов попросил ответственных, начиная с нынешнего дня, принять все нужные меры, чтоб структура медицинского обеспечения во время праздников работала непрерывно. Беря во внимание также и то, что в новогодние каникулы обычно отмечается увеличение количества обращений за мед помощью. 

«В республике действует запрет на проведение богослужений, новогодних корпоративов и ряда остальных мероприятий с масштабным пребыванием людей, - напоминает руководитель республики, – однако при этом социальные сети забиты  рекламой и сведениями о торжествах, новогодних корпоративах и остальных увеселительных мероприятиях. Обращаю на это внимание контрольных органов и в особенности глав муниципалитетов», - подчеркнул Сергей Меликов.

Подробнее о ходе проведения совещания Оперштаба можно прочитать тут

 

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