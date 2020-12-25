Глава региона обсудил с представителями органов власти предстоящие новогодние выходные.
Сергей Меликов попросил ответственных, начиная с нынешнего дня, принять все нужные меры, чтоб структура медицинского обеспечения во время праздников работала непрерывно. Беря во внимание также и то, что в новогодние каникулы обычно отмечается увеличение количества обращений за мед помощью.
«В республике действует запрет на проведение богослужений, новогодних корпоративов и ряда остальных мероприятий с масштабным пребыванием людей, - напоминает руководитель республики, – однако при этом социальные сети забиты рекламой и сведениями о торжествах, новогодних корпоративах и остальных увеселительных мероприятиях. Обращаю на это внимание контрольных органов и в особенности глав муниципалитетов», - подчеркнул Сергей Меликов.
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