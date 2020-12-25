ЗАМАНА - В Дербентском районе построят крупнейший тепличный комплекс

В Дербентском районе построят крупнейший тепличный комплекс

Автор
25 декабря, 2020. Пятница 13:45
В Дербентском районе построят крупнейший тепличный комплекс

В Дербентском районе Республики Дагестан к 2024 году будет завершено строительство большого тепличного комплекса.

В Дербентском районе построят крупнейший тепличный комплекс
Общество

С инициативой по его реализации  выступила компания АПХ «ЭКО-культура». Производственная мощность объекта будет достигать примерно 100 тысяч тонн томатов в год. Осуществление проекта будет вестись в несколько шагов. Старт осуществления проекта запланирован на 2021 год. Как сообщает сетевое издание "Мирмол" со ссылкой на руководителя компании "ЭКО-культура" Валерия Котика, теплица  также будет включать в себя оптово-распределительный центр, и ряд социальных объектов. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top