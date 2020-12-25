В Дербентском районе построят крупнейший тепличный комплекс

С инициативой по его реализации выступила компания АПХ «ЭКО-культура». Производственная мощность объекта будет достигать примерно 100 тысяч тонн томатов в год. Осуществление проекта будет вестись в несколько шагов. Старт осуществления проекта запланирован на 2021 год. Как сообщает сетевое издание "Мирмол" со ссылкой на руководителя компании "ЭКО-культура" Валерия Котика, теплица также будет включать в себя оптово-распределительный центр, и ряд социальных объектов.