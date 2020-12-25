В Дагестане проверили многоэтажные дома, построенные с нарушениями

Данный опыт, как сообщает сетевое издание "Мирмол", Министерство строительства и ЖКХ РФ хочет распространить во всех субъектах государства. Как показало обследование, почти все дома построены на должном уровне, что дозволит продолжить работу по их вводу в эксплуатацию. Таковых домов специалисты выявили свыше 100.