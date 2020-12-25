ЗАМАНА - В Дагестане проверили многоэтажные дома, построенные с нарушениями

В Дагестане проверили многоэтажные дома, построенные с нарушениями

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25 декабря, 2020. Пятница 13:14
В Дагестане проверили многоэтажные дома, построенные с нарушениями

В Республике Дагестан 457 многоэтажных домов, построенных с нарушениями, прошли техническое обследование работниками общегосударственного учреждения «РосКапСтрой».

В Дагестане проверили многоэтажные дома, построенные с нарушениями
Общество

Данный опыт, как сообщает сетевое издание "Мирмол", Министерство строительства и ЖКХ РФ хочет распространить во всех субъектах государства. Как показало обследование, почти все дома построены на должном уровне, что дозволит продолжить работу по их вводу в эксплуатацию. Таковых домов специалисты выявили свыше 100.

 

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