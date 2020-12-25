ЗАМАНА - В Дагестане восстановлено энергоснабжение

В Дагестане восстановлено энергоснабжение

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25 декабря, 2020. Пятница 11:20
В Дагестане восстановлено энергоснабжение

Сотрудники "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго" вернули свет в дома дагестанцев, чье энергоснабжение было нарушено из-за снегопада. В настоящее время поставка электроэнергии дома осуществляется в штатном режиме.

В Дагестане восстановлено энергоснабжение
Общество

Дежурные бригады энергетиков продолжают отрабатывать обращения, которые поступают от тпотребителей из-за точечных отключений по сети 0,4 кВ", пишет ТАСС.
Подчеркивается, что число бригад и специализированной техники, использованных в аварийно-восстановительных мероприятиях, было увеличено. На неизменном дежурстве находятся 103 энергетика в составе 31 бригады. Мобилизовано 38 единиц специализированной техники.
Ранее была информация, что в четверг из-за обильного снегопада было нарушено электроснабжение в 35 населенных пунктах Республики Дагестан, в которых живут 49,7 тыс. человек.

 

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