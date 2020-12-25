Муниципалитеты Дагестана получат школьные автобусы

В сентябре этого года за счет бюджета республики уже было куплено 25 школьных автобусов.

В 2019 году Министерство образования и науки РД закупило 165 единиц школьного транспорта, в 2018 году 140.

«За 3 года мы закупили 396 школьных автобусов. Всецело обновили автомобильный парк и обеспечили подвоз обучающихся в учебных заведениях, которые никогда до этого не имели транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена», сообщает заместитель премьер-министра Республики Дагестан руководитель Министерства образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

Министерство образования и науки также рассказывает, что школьный транспорт закупается по заявкам муниципалитетов, а основным аспектом распределения является удаленность школ от мест жительства учащихся.