ЗАМАНА - В Дагестане подвели итоги образовательных курсов «Фабрика предпринимательства»

В Дагестане подвели итоги образовательных курсов «Фабрика предпринимательства»

Автор
24 декабря, 2020. Четверг 16:53
В Дагестане подвели итоги образовательных курсов «Фабрика предпринимательства»

В рамках пресс-конференции сегодня, 24 декабря, в республике подвели итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщает сетевое издание "Мирмол".

В Дагестане подвели итоги образовательных курсов «Фабрика предпринимательства»
Общество

Подчеркнем, что в рамках проекта на территории республики с ноября по декабрь прошли образовательные курсы для учащихся школ, молодых бизнесменов и и действующих предпринимателей.

Инициаторами проведения образовательного курса стали «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». В рамках образовательного курса прошли обучение около 8 тысяч человек это начинающие и действующие предприниматели. Помимо этого, в рамках проекта «Фабрика предпринимательства» прошла олимпиада среди школьников старших классов, где было охвачено около 2 тысяч человек.
В предстоящем году, организаторы планируют расширить круг профессионалов и расширить количество участвующих. Данная работа, по их убеждению, принесет отличные плоды как для молодых бизнесменов, так и для республики в общем.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top