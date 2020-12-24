В Дагестане подвели итоги образовательных курсов «Фабрика предпринимательства»

Подчеркнем, что в рамках проекта на территории республики с ноября по декабрь прошли образовательные курсы для учащихся школ, молодых бизнесменов и и действующих предпринимателей.

Инициаторами проведения образовательного курса стали «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». В рамках образовательного курса прошли обучение около 8 тысяч человек это начинающие и действующие предприниматели. Помимо этого, в рамках проекта «Фабрика предпринимательства» прошла олимпиада среди школьников старших классов, где было охвачено около 2 тысяч человек.

В предстоящем году, организаторы планируют расширить круг профессионалов и расширить количество участвующих. Данная работа, по их убеждению, принесет отличные плоды как для молодых бизнесменов, так и для республики в общем.