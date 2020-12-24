ЗАМАНА - В Кякентском районе открыли фельдшерско-акушерский пункт

В Кякентском районе открыли фельдшерско-акушерский пункт

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24 декабря, 2020. Четверг 15:47
В Кякентском районе открыли фельдшерско-акушерский пункт

В селе Капкайкент произошло праздничное открытие фельдшерско-акушерского пункта, - сообщает РИА «Дагестан».

В Кякентском районе открыли фельдшерско-акушерский пункт
Общество

Строительство медицинского учреждения в Каякентском районе стало возможно благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». В ФАПе сделаны все условия для оказания высококачественной первичной медико-санитарной поддержки жителям. Он оборудован современной медицинской техникой, мебелью и мед инструментами. У медработников есть все условия для оказания качественной помощи жителям села.

 

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