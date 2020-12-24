ЗАМАНА - В Дагестане 31 декабря будет выходным днем

В Дагестане 31 декабря будет выходным днем

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24 декабря, 2020. Четверг 13:34
В Дагестане 31 декабря будет выходным днем

 Сергей Меликов объявил выходным днем 31 декабря. Согласно распоряжению главы республики, от работы в этот день освобождены все госслужащие.

В Дагестане 31 декабря будет выходным днем
Общество

Вместо 31 декабря их вызовут на службу в субботу, 26 декабря. Кроме этого, освободить для отдыха 31 декабря рекомендовано остальным работодателям региона. Накануне президент по инициативе "Единой России" рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим.

 

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