Вместо 31 декабря их вызовут на службу в субботу, 26 декабря. Кроме этого, освободить для отдыха 31 декабря рекомендовано остальным работодателям региона. Накануне президент по инициативе "Единой России" рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим.
В Дагестане 31 декабря будет выходным днем
- Автор Хадижат
- 24 декабря, 2020. Четверг 13:34
Сергей Меликов объявил выходным днем 31 декабря. Согласно распоряжению главы республики, от работы в этот день освобождены все госслужащие.
Последнее от Хадижат
- Сергей Меликов провел в Каспийске выездное совещание по вопросам водоснабжения
- В Дагестане планируется строительство частного космодрома
- Сергей Меликов принял участие в заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
- Сергей Меликов принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
- В селе Доргели завершен капитальный ремонт Дома культуры