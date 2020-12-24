ЗАМАНА - В Дагестане планируется строительство частного космодрома 

В Дагестане планируется строительство частного космодрома 

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24 декабря, 2020. Четверг 13:21
В Дагестане планируется строительство частного космодрома 

 

Корпорация развития Дагестана анонсировала строительство в республике частного космодрома. Инвестором проекта выступила российская космическая компания Success Rockets. 

В Дагестане планируется строительство частного космодрома 
Общество

Основным видом деятельности компании является создание условий для устойчивого освоения космоса, руководствуясь в своей деятельности экологической безопасностью, социальной ответственностью и экономической целесообразностью. 

Соглашение о строительстве первого частного космопорта "Европа" в Республике Дагестан уже заключено, - сообщает ТАСС.

Строительство космодрома начнется осенью 2021 года.  Все работы планируют закончить в 2025 году. Местом расположения космодрома выбрана северная часть республики. 

Объем инвестиций составит 600 млн рублей. 

В компании убеждены в том, что строительство космодрома увеличит количество высокотехнологичных производств, рабочих мест и обеспечит развитие туристического направления региона.

На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников.

 

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