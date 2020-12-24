В Дагестане планируется строительство частного космодрома

Основным видом деятельности компании является создание условий для устойчивого освоения космоса, руководствуясь в своей деятельности экологической безопасностью, социальной ответственностью и экономической целесообразностью.

Соглашение о строительстве первого частного космопорта "Европа" в Республике Дагестан уже заключено, - сообщает ТАСС.

Строительство космодрома начнется осенью 2021 года. Все работы планируют закончить в 2025 году. Местом расположения космодрома выбрана северная часть республики.

Объем инвестиций составит 600 млн рублей.

В компании убеждены в том, что строительство космодрома увеличит количество высокотехнологичных производств, рабочих мест и обеспечит развитие туристического направления региона.

На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников.