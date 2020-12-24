Член парламента исполнил мечту семилетней Алины Абасовой из Дербента. Желанием ребенка оказался музыкальный синтезатор.
Подарок юной мечтательнице вручили ассистент парламентария Рамазан Алимурадов, депутат, член "Единой России" городского Собрания Зоволу Гилядов и представители волонтерского корпуса «Молодой Гвардии».
«Это хорошая традиция, и я рад, что имею возможность снова присоединиться к ней. Ведь нет ничего дороже улыбок детишек», - сообщил Мурад Гаджиев. Хочется надеяться, что к акции "Елка желаний" присоединится как можно больше не равнодушных лиц, способных подарить детям маленькую сказку в преддверии Нового года.