ЗАМАНА - Мурад Гаджиев исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида

Мурад Гаджиев исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида

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24 декабря, 2020. Четверг 12:07
Мурад Гаджиев исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида

Депутат Госдумы ФС РФ от Партии «Единая Россия» Мурад Гаджиев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Мурад Гаджиев исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида
Общество

Член парламента исполнил мечту семилетней Алины Абасовой из Дербента. Желанием ребенка оказался музыкальный синтезатор.

Подарок юной мечтательнице вручили ассистент парламентария Рамазан Алимурадов, депутат, член "Единой России" городского Собрания Зоволу Гилядов и представители волонтерского корпуса «Молодой Гвардии».

«Это хорошая традиция, и я рад, что имею возможность снова присоединиться к ней. Ведь нет ничего дороже улыбок детишек», - сообщил Мурад Гаджиев. Хочется надеяться, что к акции "Елка желаний" присоединится как можно больше не равнодушных лиц, способных подарить детям маленькую сказку в преддверии Нового года.

 

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