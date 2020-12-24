Волонтеры «ЕР» доставляют бесплатные лекарства больным, проходящим лечение от COVID-19 на дому

По согласованию с Минздравом Республики Дагестан добровольные помощники ЕР подключились к доставке мед препаратов дагестанцам, проходящим лечение от Covid-19 амбулаторно.

Согласно мнению руководителя Волонтерского центра отделения "Единой России", заместителя председателя парламента Елены Ельниковой, медицинские препараты доставляются бесконтактным методом из больниц до домов пациентов. К этой работе также подключились депутаты НС РД. Обращения для развода лекарственных средств добровольцам поступают из 3-х больниц города. Всего добровольцами уже выполнено около 100 заявок.

Принципиально важно, что волонтер не контактирует с самим заболевшим напрямую, оснащен средствами для персональной защиты и готов трудиться в ситуации сильной эпидемии коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что Глава ЕР Дмитрий Медведев, в рамках работы первого Социального online-форума Партии обозначил помощь поликлиникам как одно из наиважнейших направлений в развитии волонтерской деятельности.