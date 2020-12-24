ЗАМАНА - Волонтеры «ЕР» доставляют бесплатные лекарства больным, проходящим лечение от COVID-19 на дому

Волонтеры «ЕР» доставляют бесплатные лекарства больным, проходящим лечение от COVID-19 на дому

Автор
24 декабря, 2020. Четверг 11:59
Волонтеры «ЕР» доставляют бесплатные лекарства больным, проходящим лечение от COVID-19 на дому

По согласованию с Минздравом Республики Дагестан добровольные помощники ЕР подключились к доставке мед препаратов дагестанцам, проходящим лечение от Covid-19 амбулаторно.

Волонтеры «ЕР» доставляют бесплатные лекарства больным, проходящим лечение от COVID-19 на дому
Общество

Согласно мнению руководителя Волонтерского центра отделения "Единой России", заместителя председателя парламента Елены Ельниковой, медицинские препараты доставляются бесконтактным методом из больниц до домов пациентов. К этой работе также подключились депутаты НС РД. Обращения для развода лекарственных средств добровольцам поступают из 3-х больниц города. Всего добровольцами уже выполнено около 100 заявок.

Принципиально важно, что волонтер не контактирует с самим заболевшим напрямую, оснащен средствами для персональной защиты и готов трудиться в ситуации сильной эпидемии коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что Глава ЕР Дмитрий Медведев, в рамках работы первого Социального online-форума Партии обозначил помощь поликлиникам как одно из наиважнейших направлений в развитии волонтерской деятельности.

 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top