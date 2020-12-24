Депутаты Казбековского района возьмут под опеку инвалидов

В Казбековском районе решено взять попечительство над людьми с ограниченными возможностями первой группы, которые проживают в муниципалитете.

С предложением выступил глава Собрания парламентариев района Гирисхан Гирисханов.

Для организации работы по попечительству инвалидов здоровья на совещание президиума районного Собрания были приглашены главы соц. учреждений.

Им доверено сформировать перечень лиц с ОВЗ первой группы в разрезе поселений. После чего инвалиды будут закреплены за парламентариями районного Собрания, которые представляют данные поселения.

В обязанности представителей народа будет вести регулярный мониторинг условий жизни людей с ограниченными возможностями, решение их наболевших вопросов, обеспечение реализации их текущих, в том числе и медицинских потребностей.