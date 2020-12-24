ЗАМАНА - Депутаты Казбековского района возьмут под опеку инвалидов

Депутаты Казбековского района возьмут под опеку инвалидов

Автор
24 декабря, 2020. Четверг 11:42
Депутаты Казбековского района возьмут под опеку инвалидов

В Казбековском районе решено взять попечительство над людьми с ограниченными возможностями первой группы, которые проживают в муниципалитете.

Депутаты Казбековского района возьмут под опеку инвалидов
Общество

С предложением выступил глава Собрания парламентариев района Гирисхан Гирисханов.

Для организации работы по попечительству инвалидов здоровья на совещание президиума районного Собрания были приглашены главы соц. учреждений.

Им доверено сформировать перечень лиц с ОВЗ первой группы в разрезе поселений. После чего инвалиды будут закреплены за парламентариями районного Собрания, которые представляют данные поселения.

В обязанности представителей народа будет вести регулярный мониторинг условий жизни людей с ограниченными возможностями, решение их наболевших вопросов, обеспечение реализации их текущих, в том числе и медицинских потребностей.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top