Развитие горных территорий в приоритете Республики Дагестан

Природные особенности горной территории отличают от равниной условия для населения, которые влияют на их здоровье, стиль жизни и ежедневную деятельность.

При этом, горные территории владеют конкурентноспособными преимуществами, внедрение которых даст возможность перехода к развитию муниципалитетов, расположенных в горах.

Но, невзирая на наличие условий, изучение современного состояния горных территорий Республики показывает тенденцию оттока жителей с горной местности, причиной чему является низкое качество жизни.

О перспективах горных территорий в республике детальнее можно прочитать тут