Природные особенности горной территории отличают от равниной условия для населения, которые влияют на их здоровье, стиль жизни и ежедневную деятельность.
При этом, горные территории владеют конкурентноспособными преимуществами, внедрение которых даст возможность перехода к развитию муниципалитетов, расположенных в горах.
Но, невзирая на наличие условий, изучение современного состояния горных территорий Республики показывает тенденцию оттока жителей с горной местности, причиной чему является низкое качество жизни.
О перспективах горных территорий в республике детальнее можно прочитать тут
Развитие горных территорий в приоритете Республики Дагестан
- Автор Хадижат
- 24 декабря, 2020. Четверг 11:23
Горные территории занимают приблизительно 44 процента всей площади Республики Дагестан. 492 населенных пункта отнесены к тяжело доступной местности и размещены, как правило, в зоне особых условий.
Природные особенности горной территории отличают от равниной условия для населения, которые влияют на их здоровье, стиль жизни и ежедневную деятельность.
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