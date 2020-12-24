Кроме того, законом вводятся понятия "молодая семья" и "молодежная политика".
По мнению инициаторов проекта закона, расширение возрастной группы молодежи сделает профильную социальную помощь доступной для большего количества людей. Согласно расчетам, помощь от страны таким образом смогут получать еще 12 млн человек.
После 30 молодость не заканчивается
- Автор Хадижат
- 24 декабря, 2020. Четверг 10:14
Государственная Дума приняла в итоговом чтении проект закона, в соответствии с которым возраст молодежи в Российской Федерации увеличен до тридцати пяти лет включительно (до этого до тридцать лет).
Кроме того, законом вводятся понятия "молодая семья" и "молодежная политика".
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