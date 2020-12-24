ЗАМАНА - Научные работники Австралии по черепу распознали новый вид крокодила

Научные работники Австралии по черепу распознали новый вид крокодила

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24 декабря, 2020. Четверг 07:46
Научные работники Австралии по черепу распознали новый вид крокодила

Крокодила распознали по окаменелости. На протяжении пары лет окаменелый череп был выставлен в музее Квинсленда, до того как он был передан в дар музею города Шиншиллы в 2011 году.

Научные работники Австралии по черепу распознали новый вид крокодила
Общество

Новый вид научные работники назвали Paludirex vincenti, что с латыни переводится как «Болотный повелитель Винченти» в честь Джеффа Винсента, обнаружившего огромный окаменелый череп неподалеку от города Шиншилла.

Самым большим крокодилом сейчас является Индо-Тихоокеанский крокодил, Crocodylus porosus, вырастающий приблизительно до таковых же размеров. Два вида крокодилов, которые сохранились в качестве обитателей в австралийском регионе Crocodylus porosus и Crocodylus johnstoni возникли не так давно и не были частью эндемичной фауны крокодилов, существовавшей на территории приблизительно 55 миллионов лет назад.

 

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