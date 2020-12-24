Сергей Меликов раскритиковал работу коммунальных служб

Непогодица привела к перебоям с подачей электрической энергии, коммунальщики не успевали вывозить мусор а в столичной агломерации произошел слив канализационных стоков в канал, снабжавший питьевой водой весь Каспийск. В итоге вода оказалась просто непригодной для использования.

Сергей Меликов осмотрел место аварийного сброса части стока реки «Талгинка» а также место несанкционированного сброса канализационных стоков от мусорной свалки в промзоне села Новый Параул.

Во время инспекции было установлено огромное количество нарушений. Так, например, в КОР впадают стоки как с мусорной свалки столицы, так и от личных частных домов и компаний, которые находятся вдоль русла КОРа.

«Смотрите сколько руководителей, а люди пьют ужасную воду, и хоть бы один руководитель чего-нибудь сделал. Почему у вас на территории водоохраной зоны канала стоят мусорные свалки, почему там стоят бачки для мусора? Почему в КОР поступают грязные сточные воды, сточная канава и вы с этим ничего не делаете?», - задал вопрос Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов присутствующим на объектах управляющим.

Врио Главы Дагестана поручил мэру Махачкалы установить, кто хозяин здания, построенного без соответствующего постановления на данной территории и рухнувшего в воду.