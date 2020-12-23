Городские службы к выпадению первого снега готовились заранее: переоборудована техника для разбрасывания песка, подготовлены снегоуборочные отвалы, сообщает пресс-служба города. По словам руководителя МБУ «Махачкала-1» Сиражитдина Мутуаева, по поручению По поручению главы города Махачкалы Салмана Дадаева он достиг договоренности с представителями подрядных организаций «Дорстройтех» и «МОСТООТРЯД-99» которые готовы подключить свою технику к работе по уборке снега в Махачкале.
Ближе к Новому году и в январские выходные в Махачкале прогнозируют минусовую температуру. Наряду с этим, Гидрометцентр региона обещает в Махачкале мягкую и теплую зиму.
Выпадение снега в следующий раз в столице Дагестана гидрометцентр прогнозирует в середине января. В целом, зима в Махачкале обещает быть достаточно теплой и мягкой. Первая декада января пройдет с небольшой минусовой температурой.