ЗАМАНА - Махачкалинские службы заранее подготовились к условиям непогоды

Махачкалинские службы заранее подготовились к условиям непогоды

Автор
23 декабря, 2020. Среда 21:36
Махачкалинские службы заранее подготовились к условиям непогоды

В Махачкале выпал первый снег,  который ранее  прогнозировал Гидрометцентр Дагестана. В ночь с 23 на 24 декабря в столице республики ожидается снижение температуры до -4 градуса.

Махачкалинские службы заранее подготовились к условиям непогоды
Общество

Городские службы к выпадению первого снега готовились заранее: переоборудована техника для разбрасывания песка, подготовлены снегоуборочные отвалы, сообщает пресс-служба города. По словам руководителя МБУ «Махачкала-1» Сиражитдина Мутуаева, по поручению По поручению главы города Махачкалы Салмана Дадаева он достиг договоренности с представителями подрядных организаций «Дорстройтех» и «МОСТООТРЯД-99» которые готовы подключить свою технику к работе по уборке снега в Махачкале.

Ближе к Новому году и в январские выходные в Махачкале прогнозируют минусовую температуру. Наряду с этим, Гидрометцентр региона обещает в Махачкале мягкую и теплую зиму.

Выпадение снега в следующий раз в столице Дагестана гидрометцентр прогнозирует в середине января. В целом, зима в Махачкале обещает быть достаточно теплой и мягкой. Первая декада января пройдет с небольшой минусовой температурой.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top