Махачкалинские службы заранее подготовились к условиям непогоды

В Махачкале выпал первый снег, который ранее прогнозировал Гидрометцентр Дагестана. В ночь с 23 на 24 декабря в столице республики ожидается снижение температуры до -4 градуса.

Городские службы к выпадению первого снега готовились заранее: переоборудована техника для разбрасывания песка, подготовлены снегоуборочные отвалы, сообщает пресс-служба города. По словам руководителя МБУ «Махачкала-1» Сиражитдина Мутуаева, по поручению По поручению главы города Махачкалы Салмана Дадаева он достиг договоренности с представителями подрядных организаций «Дорстройтех» и «МОСТООТРЯД-99» которые готовы подключить свою технику к работе по уборке снега в Махачкале.

Ближе к Новому году и в январские выходные в Махачкале прогнозируют минусовую температуру. Наряду с этим, Гидрометцентр региона обещает в Махачкале мягкую и теплую зиму.

Выпадение снега в следующий раз в столице Дагестана гидрометцентр прогнозирует в середине января. В целом, зима в Махачкале обещает быть достаточно теплой и мягкой. Первая декада января пройдет с небольшой минусовой температурой.