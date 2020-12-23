ЗАМАНА - Верховный суд Дагестана заменил условный срок экс-парламентарию на реальный

Верховный суд Дагестана заменил условный срок экс-парламентарию на реальный

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23 декабря, 2020. Среда 21:19
Верховный суд Дагестана заменил условный срок экс-парламентарию на реальный

Верховный суд Республики Дагестан приговорил к настоящим срокам заключения экс-парламентария городского собрания Махачкалы Ибрагима Магомедалиева и его подельника Магомедрасула Муртазалиева.

Верховный суд Дагестана заменил условный срок экс-парламентарию на реальный
Общество

В октябре текущего года они получили условные сроки за аферы с государственными участками земли, но прокуратура посчитала вердикт суда излишне мягким и опротестовала его.
В соответствии с материалами дела, преступники при помощи поддельных документов завладели государственными землями стоимость которых составляет 270 миллионов рублей.

Аферисты успели реализовать украденное, но в процессе следственных мероприятий участки были возвращены государству. Ленинский районный суд Махачкалы приговорил обвиняемых к 5 годам заключения условно с испытательным сроком четыре года.

Прокуратура Республики Дагестан посчитала этот вердикт не достаточным и опротестовала решение в Верховном суде.

Магомедалиеву и Муртазалиеву назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев каждому с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.

 

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