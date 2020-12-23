В Республиканском онкологическом центре Дагестана готовятся удалять опухоль без операции

В Республиканский онкологический центр поступили два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии. С помощью данного оборудования врачи смогут удалять новообразования без операции.

Аппарат позволяет выполнять более точное облучение опухоли и минимизировать повреждение здоровых тканей.

Сейчас в больнице ведется подготовка пространства для установки оборудования. Строится новый корпус средства на эти цели были выделены из регионального бюджета.

Новые линейные ускорители позволят повысить результативность лечения онкологических заболеваний. Ввод их в работу даст возможность врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь порядка 1 500 онкобольным в год. Лечение, как сообщили в Минздраве, будет осуществляться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

На закупку оборудования в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» было выделено 653 миллиона рублей.

Напомним, нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.