Карабудахкентской ЦРБ присвоили имя профессора Сагадуллы Абусуева

Именно в этих стенах он начал свою деятельность в 60-ые годы. Затем, он занимался научно-педагогической деятельностью и в последствии был назначен Первым проректором Дагестанского Государственного Медицинского Университета.

Абусуев создал в Дагестане научное общество эндокринологов, ставшее одним из передовых в стране. Он является автором около 400 научных работ в том числе семи монографий.

Те жизненные позиции, которые он пропагандировал, сегодня остаются близки его ученикам: помочь каждому, кто нуждается в помощи. Отдать больному частичку своей души и тепла, и тем самым, поддержать его веру в лучшее.