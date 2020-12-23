ЗАМАНА - Карабудахкентской ЦРБ присвоили имя профессора Сагадуллы Абусуева

Карабудахкентской ЦРБ присвоили имя профессора Сагадуллы Абусуева

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23 декабря, 2020. Среда 17:52
Карабудахкентской ЦРБ присвоили имя профессора Сагадуллы Абусуева

Карабудахкентской районной больнице присвоено имя известного доктора, профессора, академика Сагадуллы Абусуева, - сообщает РИА "Дагестан".

Карабудахкентской ЦРБ присвоили имя профессора Сагадуллы Абусуева
Общество

 Именно в этих стенах он начал свою деятельность в 60-ые годы. Затем, он занимался научно-педагогической деятельностью и в последствии был назначен Первым проректором Дагестанского Государственного Медицинского Университета.

Абусуев создал в Дагестане научное общество эндокринологов, ставшее одним из передовых в стране. Он является автором около 400 научных работ в том числе семи монографий.

Те жизненные позиции, которые он пропагандировал, сегодня остаются близки его ученикам: помочь каждому, кто нуждается в помощи. Отдать больному частичку своей души и тепла, и тем самым, поддержать его веру в лучшее.

 

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