ЗАМАНА - Путин призвал регионы прислушаться к идее единороссов и объявить 31 декабря выходным днем

Путин призвал регионы прислушаться к идее единороссов и объявить 31 декабря выходным днем

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23 декабря, 2020. Среда 17:31
Путин призвал регионы прислушаться к идее единороссов и объявить 31 декабря выходным днем

С этой инициативой выступил в Госдуме лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, - сообщает ТАСС.

Путин призвал регионы прислушаться к идее единороссов и объявить 31 декабря выходным днем
Общество

Неверов подчеркнул, что около сорока регионов РФ уже приняли данное решение и объявили 31 декабря выходным днем. «Все-таки это семейный праздник и последний день года», объяснил лидер фракции свою позицию.

Следует уточнить, что согласно результатам опроса ВЦИОМ, 48 процентов жителей страны действительно хотели бы отдать в последний день года. 37 процентов респондентов объяснили свое желание нехваткой времени, а еще 25 процентов заявили, что в этот день «никто толком не работает».

Владимир Путин предложение Неверова поддержал. «31 действительно очень своеобразная работа уже бывает, мягко говоря. Поэтому, конечно, следует эту инициативу поддержать», - заключил Президент.

Также Путин пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне в этом году уже не получится. Поэтому, на предложение лидера фракции «Единая Россия» следует обратить внимание субъектам, где пока это решение не принято.

 

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