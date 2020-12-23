ЗАМАНА - В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 158 человек

В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 158 человек

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23 декабря, 2020. Среда 16:37
В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 158 человек

По информации на 23 декабря, в республике подтверждено 22 202 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки число смертей в регионе от коронавирусной инфекции выросло еще на 5  человек, общее число погибших достигло цифры  1 078. 

В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 158 человек
Общество

Побороть грозный коронавирус удалось еще 120 пациентам. На изоляции в настоящий момент находится почти 3 000 человек. Мы продолжаем обращаться к жителям Дагестана с просьбой соблюдать все меры предосторожности: масочный режим, личную гигиену и социальную дистанцию. 

Напомним также о том, что массовая вакцинация от СOVID-19 идет по всей стране. Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме. О том, где дагестанцы могут поставить прививку от коронавируса мы уже писали ранее

Также в республике работает call-центр по вопросам коронавирусной инфекции - 122. 

 

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