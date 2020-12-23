Побороть грозный коронавирус удалось еще 120 пациентам. На изоляции в настоящий момент находится почти 3 000 человек. Мы продолжаем обращаться к жителям Дагестана с просьбой соблюдать все меры предосторожности: масочный режим, личную гигиену и социальную дистанцию.
Напомним также о том, что массовая вакцинация от СOVID-19 идет по всей стране. Вакцина «Спутник V» вводится в организм в два этапа. На первом этапе пациенту измеряют температуру, проводят осмотр и делают прививку. Второй этап проходит через 21 день в таком же режиме. О том, где дагестанцы могут поставить прививку от коронавируса мы уже писали ранее
Также в республике работает call-центр по вопросам коронавирусной инфекции - 122.