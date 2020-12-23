Госсекретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров подарил борцу Даурену Куруглиеву квартиру

«На нашей последней встрече я пообещал ему, что если он одержит победу на прошедшем Кубке мира в Белграде, то подарю ему квартиру. Я держу свое слово и сегодня инвестирую в его жилье, дарю ему деньги, чтобы он сам выбрал себе подходящую недвижимость», - сообщил на своей личной странице в Instagram Хизри Абакаров.