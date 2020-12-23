ЗАМАНА - Госсекретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров подарил борцу Даурену Куруглиеву квартиру

Госсекретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров подарил борцу Даурену Куруглиеву квартиру

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23 декабря, 2020. Среда 16:11
Госсекретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров подарил борцу Даурену Куруглиеву квартиру

«На нашей последней встрече я пообещал ему, что если он одержит победу на прошедшем Кубке мира в Белграде, то подарю ему квартиру. Я держу свое слово и сегодня инвестирую в его жилье, дарю ему деньги, чтобы он сам выбрал себе подходящую недвижимость», - сообщил на своей личной странице в Instagram Хизри Абакаров.

Госсекретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров подарил борцу Даурену Куруглиеву квартиру
Общество

Также Госсекретарь уточнил, что Даурен Куроглиев родился в Дербенте и является патриотом города, принимает участие в его общественной жизни, награжден высшей наградой «Достояние Дербента».

 

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