Так, старт празднованию Нового года в Махачкале положит Парад Дедов Морозов и Снегурочек, 27 декабря, в 15 часов, у здания Русского театра.
Об остальных мероприятиях, организованных в администрацией столицы республики можно прочитать тут.
В Махачкале стало известно расписание мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. Все они будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Так, старт празднованию Нового года в Махачкале положит Парад Дедов Морозов и Снегурочек, 27 декабря, в 15 часов, у здания Русского театра.
Об остальных мероприятиях, организованных в администрацией столицы республики можно прочитать тут.
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