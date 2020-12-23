Стало известно, как в Махачкале планируют встретить Новый год

В Махачкале стало известно расписание мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. Все они будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Так, старт празднованию Нового года в Махачкале положит Парад Дедов Морозов и Снегурочек, 27 декабря, в 15 часов, у здания Русского театра.

Об остальных мероприятиях, организованных в администрацией столицы республики можно прочитать тут.