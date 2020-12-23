ЗАМАНА - Стало известно, как в Махачкале планируют встретить Новый год

Стало известно, как в Махачкале планируют встретить Новый год

Автор
23 декабря, 2020. Среда 12:10
Стало известно, как в Махачкале планируют встретить Новый год

В Махачкале стало известно расписание мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. Все они будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. 

Стало известно, как в Махачкале планируют встретить Новый год
Общество

Так, старт празднованию Нового года в Махачкале положит Парад Дедов Морозов и Снегурочек, 27 декабря, в 15 часов, у здания Русского театра.

Об остальных мероприятиях, организованных в администрацией столицы республики можно прочитать тут.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top