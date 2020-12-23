В Гумбетовском районе реконструировали спорткомплекс

Предваряя открытия спорткомплекса, глава района Хаджимурад Магомедов подчеркнул, что благодаря республиканским программам сегодня в муниципалитетах создаются условия для личностного роста молодёжи и всестороннего развития детей.

Спортивном комплексе заменены уровня, поток, окна, а также созданы все комфортные условия для занятия физической культурой и спортом. «Крайне важно то, что у подрастающего поколения сегодня есть возможность как работать над физическим развитием, так и над духовным и интеллектуальным. Все условия в республике для этого созданы», почеркнул глава района.