ЗАМАНА - В Дагестан наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

В Дагестан наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

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23 декабря, 2020. Среда 10:43
В Дагестан наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях В Дагестан наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

 

Вот уже седьмой год Фонд социально-культурных инициатив проводит Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце». 

В Дагестан наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях
Общество

В мероприятии приняли участие врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров, начальник Главного управления МЧС России по РД Нариман Казимагамедов, руководство Главного управления и МЧС Дагестана и другие.

Задача инициативы выразить признательность детям и подросткам вступившим в борьбу с трудной жизненной ситуацией. За годы проведения инициативы «Горячее сердце» награды были удостоены 835 лауреатов.

В этом году, к числу награжденных присоединились Магомед Гамзатов, Умукусум Тажибова, Динислам Алиев, Аминат Абдурахманова, Ризван Кубумаев и Магомед Султанбеков, - сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД. 

От имени Совета Федерации Умукусум Тажибовой и Магомеду Гамзатову также была объявлена благодарность за мужество, проявленное в экстремальной ситуации при спасении человеческой жизни. 

Напомним, 14-летняя Умукусум во время летнего отдыха в селе Кулушац Лакского района на берегу озера услышала детский крик. Она не задумываясь бросила в воду и спасла жизнь семилетнему ребенку, не умеющему плавать. 

Случай, в котором проявить свой героизм пришлось Магомеду Гамзатову случился в Хунзахском районе. Жизнь девятилетней девочки могла оборваться, если бы 15-летний Магомед по счастливой случайности не оказался рядом и спас девочку, упавшую в реку Аварское Койсу. 

 

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