С начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией в районе составило 373 человека, вирусной пневмонией 1107. Из них 1044 выздоровело, 54 человека проходят на данный момент амбулаторное лечение. В стационаре пребывают 18 больных. Тяжелобольных среди них нет. Необходимыми лекарствами больница обеспечено полностью.
Глава района призвал продолжать вести профилактическую работу с населением и придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, так как никакого другого способа сохранить населению здоровье и победить коронавирусную инфекцию нет.
В Каякентском районе намечается положительная тенденция в борьбе с коронавирусом
- Автор Хадижат
- 23 декабря, 2020. Среда 10:15
За прошедшие сутки новых случаев заболевания в районе не зафиксировано. Об этом главе муниципалитета Магомеду Эльдерханову доложили рамках очередного аппаратного совещания, - сообщает РИА "Дагестан".
С начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией в районе составило 373 человека, вирусной пневмонией 1107. Из них 1044 выздоровело, 54 человека проходят на данный момент амбулаторное лечение. В стационаре пребывают 18 больных. Тяжелобольных среди них нет. Необходимыми лекарствами больница обеспечено полностью.
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