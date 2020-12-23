В Каякентском районе намечается положительная тенденция в борьбе с коронавирусом

За прошедшие сутки новых случаев заболевания в районе не зафиксировано. Об этом главе муниципалитета Магомеду Эльдерханову доложили рамках очередного аппаратного совещания, - сообщает РИА "Дагестан".

С начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией в районе составило 373 человека, вирусной пневмонией 1107. Из них 1044 выздоровело, 54 человека проходят на данный момент амбулаторное лечение. В стационаре пребывают 18 больных. Тяжелобольных среди них нет. Необходимыми лекарствами больница обеспечено полностью.

Глава района призвал продолжать вести профилактическую работу с населением и придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, так как никакого другого способа сохранить населению здоровье и победить коронавирусную инфекцию нет.