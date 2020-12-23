ЗАМАНА - В Дагестане увеличат расходы на здравоохранение

В Дагестане увеличат расходы на здравоохранение

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23 декабря, 2020. Среда 09:23
В Дагестане увеличат расходы на здравоохранение

Главным вопросом повестки 53 сессии Народного собрания стал республиканский бюджет на следующий год.

В Дагестане увеличат расходы на здравоохранение
Общество

Общий объем доходов прогнозируется более 153 миллиарда рублей. Расходная же часть превысит более 159 миллиарда рублей, против 137-ми принятых в первом чтении. «Данный проект бюджета обсуждался на публичны хслушаниях, где принимали участие представители общественных организаций, науки, культуры, бурные шли обсуждения и дебаты. Несколько раз обсуждали мы его и на комитете Народного собрания, на президиуме Народного собрания. Этот документ проходит экспертизу неоднократную, и депутаты задают многочисленные вопросы, которые волнуют наших избирателей. По каждому району, по каждому ведомству и разделу бюджета», подчеркнул Председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов.

В принимаемом бюджете учтены помимо текущих расходов дополнительные средства в сумме 982 млн. рублей на укрепление материальной и технической базы учреждений здравоохранения и на проведение капремонта в медучреждениях. В нем учтены некоторые предложения депутатов, в том числе увеличены средства на повышение заработной платы педагогам, борьбу с пандемией и создание резервного фонда республики.

Бюджет Дагестана принят во втором окончательном чтении.

 

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